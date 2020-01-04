الرئيس الإيراني يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس الإيراني حسن روحاني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وجاءت المكالمة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها العراق والتي تمحورت حول قصف التحالف مواقع "الحشد الشعبي" ومحاولات اقتحام مبنى السفارة الأمريكية ببغداد، واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس.