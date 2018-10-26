أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مساء اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" خططت لتنفيذ هجمات تستهدف العاصمة موسكو، بالتزامن مع العاصفة وسوء الأحوال الجوية.

وكشف الجهاز عن أن قيادة الخلية ترأسها "مبعوثون من داعش منحدرون من منطقة آسيا الوسطى"، مشيرا إلى أن أعضاءها خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية مدوية في موسكو باستخدام الأسلحة النارية وعبوات ناسفة يدوية الصنع.

وضبط عناصر الأمن الروسي في حوزة عناصر الخلية، قطعا من الأسلحة النارية الآلية وأجهزة اتصال إلى جانب تقارير حول كيفية الإعداد للهجمات المزمعة ومخططات لتصنيع العبوات الناسفة ومبالغ نقدية.