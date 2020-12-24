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بريطانيا تعلن التوصل لاتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي

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العرب اليوم - بريطانيا تعلن التوصل لاتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
لندن _ العرب اليوم

بريطانيا تعلن التوصل لاتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي

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المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

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بريطانيا تعلن التوصل لاتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي بريطانيا تعلن التوصل لاتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي



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