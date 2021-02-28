قطر تعلن إدانتها للهجوم الصاروخي ضد السعودية

عبرت قطر، الأحد، عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن "قطر تعتبر الهجوم عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".