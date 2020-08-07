وفاة مساعد وزير الدفاع السعودي بعد صراع مع المرض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، وفاة مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العايش بعد صراع مع المرض وأشارت الوزارة، في بيان، طبقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى أن وفاة العايش إثر مرض عانى منه.