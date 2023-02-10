مقتل إسرائيليين اثنين جراء عملية الدهس في القدس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن طفلا إسرائيليا عمره 6 سنوات، ورجل إسرائيلي في العقد الثاني من عمره، قتلا، فيما أصيب خمسة آخرون، أحدهم طفل في حالة حرجة، جراء عملية دهس بمدينة القدس المُحتلة.

وكانت عملية الدهس التي نفذها فلسطيني وقعت بعد الظهر مباشرة، واستشهد منفذ العملية، برصاص أحد ضباط الشرطة في موقع العملية وأظهر تصوير فيديو مستوطنين يقومون بإطلاق الرصاص أيضا على منفذ العملية.

وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن مُنفذ العملية هو من سكان القدس الشرقية، ويدعى حسين قراقع من بلدة العيساوية.