المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تؤكد أن قوات حفتر تغلق خط أنابيب الحمادة-الزاوية لنقل النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن قوات تابعة "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أغلقت خط أنابيب الحمادة - الزاوية لنقل النفط، تزامنا مع بدء أعمال مؤتمر برلين.وأضافت المؤسسة في بيان لها أن إغلاق خط الأنابيب الحمادة - الزاوية أجبرها على تقليص الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل.