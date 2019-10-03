أكد رؤساء أركان جيوش دول الخليج العربية، عقب اجتماع استثنائي عقدوه اليوم الخميس بطلب من السعودية، الجاهزية العسكرية لقوات بلدانهم للتصدي لأي هجمات إرهابية.

وبحث المشاركون في الاجتماع، حسب بيان ختامي، "الأوضاع الاقليمية في المنطقة"، كما "تمت مناقشة تأثيراتها على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها والبحار والمضائق المائية الدولية".