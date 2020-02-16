نصرالله يدعو إلى فصل ملف معالجة الوضع المالي الإقتصادي عن الصراع السياسي في البلد

دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى فصل ملف معالجة الوضع المالي الإقتصادي عن الصراع السياسي في البلد بالإضافة إلى التوقف عن التراشق بالإتهامات وإعطاء مهلة زمنية معقولة للحكومة وتقديم المساعدة من قبل الأحزاب