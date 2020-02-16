نصرالله يدعو إلى فصل ملف معالجة الوضع المالي الإقتصادي عن الصراع السياسي في البلد
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نصرالله يدعو إلى فصل ملف معالجة الوضع المالي الإقتصادي عن الصراع السياسي في البلد

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العرب اليوم - نصرالله يدعو إلى فصل ملف معالجة الوضع المالي الإقتصادي عن الصراع السياسي في البلد

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
بيروت ـ العرب اليوم

دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى فصل ملف معالجة الوضع المالي الإقتصادي عن الصراع السياسي في البلد بالإضافة إلى التوقف عن التراشق بالإتهامات وإعطاء مهلة زمنية معقولة للحكومة وتقديم المساعدة من قبل الأحزاب

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نصرالله يدعو إلى فصل ملف معالجة الوضع المالي الإقتصادي عن الصراع السياسي في البلد نصرالله يدعو إلى فصل ملف معالجة الوضع المالي الإقتصادي عن الصراع السياسي في البلد



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