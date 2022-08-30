ساعات دامية تنتهي بانسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء وإشادات بخطوة الصدر

عاش العراق، في اليومين الأخيرين ساعات دامية، انتهت اليوم الثلاثاء بانسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء وسط بغداد، تلبية لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وانسحب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء، مباشرة بعد دعوة الصدر للخروج منها خلال 60 دقيقة، وإلإ "تبرأ منهم"، حيث عقد الزعيم العراقي مؤتمرا صحفيا، أكد فيه أن "ثورة فيها سلاح ليست بثورة"، متهما "الميلشيات الوقحة بأنها أعطت أوامر بإطلاق الرصاص".