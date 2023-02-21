الدفاع الروسية تعلن تصفية نحو 500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وقال المتحدث باسم الوزارة اليوم الاثنين - إنه تم تصفية 70 جنديا أوكرانيا في لوجانسك وتدمير مدافع ومركبات قتالية .

وأضاف أنه في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 370 جنديا أوكرانيا ومدافع هاوتزر أمريكية الصنع ودبابات قتالية وقاذفات صواريخ .

وأشار الى أنه تم تصفية 70 جنديا أوكرانيا في زابوروجيه ومركبات قتالية ومدافع ،فيما تم تدمير مستودعات ذخيرة في خيرسون .

وأوضح المتحدث أن قوات الدفاع الجوي أسقطت عشر مسيرات أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك ،كما تم إسقاط صاروخين من طراز هيمارس وأورجان .