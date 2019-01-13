الرئيس السيسي يغادر العاصمة الأردنية عمان

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات، أجرى خلالها مباحثات قمة مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. وقال السفير بسام راضي،المتحدث الرئاسي، إن العاهل الأردني كان في مقدمة مودعي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار ماركة العسكري.