انطلاق مفاوضات سد النهضة في كينشاسا بحثا عن صفحة جديدة

أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في كينشاسا أملا عن بدء صفحة جديدة في علاقة مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع).وقال الرئيس فيليكس تشيسيكيدى الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي إنه لا ينبغي أن ينظر للخلافات بخصوص سد النهضة على أنها دائمة، بل كفرصة للتقارب للتعاون بين دول القارة.