انطلاق مفاوضات سد النهضة في كينشاسا بحثا عن صفحة جديدة
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انطلاق مفاوضات سد النهضة في كينشاسا بحثا عن صفحة جديدة

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رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى
كينشاسا - العرب اليوم

أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في كينشاسا أملا عن بدء صفحة جديدة في علاقة مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع).وقال الرئيس فيليكس تشيسيكيدى الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي إنه لا ينبغي أن ينظر للخلافات بخصوص سد النهضة على أنها دائمة، بل كفرصة للتقارب للتعاون بين دول القارة.

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انطلاق مفاوضات سد النهضة في كينشاسا بحثا عن صفحة جديدة انطلاق مفاوضات سد النهضة في كينشاسا بحثا عن صفحة جديدة



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