البرلمان القرغيزي يوافق على فرض حالة الطوارئ في بيشكيك

وافق البرلمان القرغيزي، الثلاثاء، خلال اجتماع استثنائي على قرار الرئيس سورونباي جينبيكوف، المتعلق بفرض حالة الطوارئ في العاصمة بيشكيك. يوم أمس 12 أكتوبر، وقع رئيس قرغيزستان على مرسوم بشأن إعلان حالة الطوارئ في بيشكيك. ووفقا له، تم فرض حظر تجول في المدينة من الساعة 22 ليلا حتى 5 صباحا (18:00 - 02:00 بتوقيت موسكو).

وفي 9 أكتوبر، وقع الرئيس جينبيكوف مرسوما مماثلا، لكن النواب لم يتمكنوا في غضون ثلاثة أيام من الاجتماع للاجتماع للمصادقة على المرسوم الخاص بذلك. ولذلك اضطر جينبيكوف إلى التوقيع على الوثيقة مرة أخرى. ووفقا لقوانين قرغيزستان، تبقى حالة الطوارئ سارية لمدة ثلاثة أيام، حتى بدون موافقة برلمانية. وسيبقى هذا النظام ساري المفعول حتى 19 أكتوبر.