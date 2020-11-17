السعودية نرفض خطة إسرائيل لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس الشرقية

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، رفضها خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية، معتبرة أن هذا القرار يقوض حل الدولتين.