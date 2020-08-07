نجاة وزير الداخلية السوداني من حادث سير وتشكيل لجنة تحقيق

تعرض وفد حكومي سوداني رفيع يضم وزير الداخلية الطريفي إدريس، ومسؤولين اثنين بارزين، إلى حادث سير، فيما شكلت لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الواقع ويضم الوفد بجانب وزير الداخلية عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني برفسيور صديق تاور، ووجدي صالح عضو لجنة إزالة "التمكين" ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وقال صالح لـ"العين الإخبارية" إن العربة التي تقلهم تعرضت لحادث سير بمنطقة الشوك أثناء زيارتهم إلي مدينة حلفا الجديدة بمنطقة كسلا (شرق). وأشار وجدي إلى أن أعضاء الوفد بخير وقد تعرضت اثنتان من العربات إلى أضرار بسيطة وفي السياق ذاته، قالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن الحادث يبدو طبيعيا لكنه سيتم تشكيل لجنة للتحقق من وجود شبهة تصفية من عدمها وتشهد مدينة حلفا الجديدة شرقي السودان توترات أمنية بشأن خلاف قبلي أدى إلى مقتل شخص.