الكويت تسجّل 841 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

سجّلت الكويت 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 15691 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 118 حالة.