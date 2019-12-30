وسائل إعلام تركية تؤكد أن رئيس البرلمان التركي يدعو الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا