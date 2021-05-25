إصابة 10 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي العراق
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إصابة 10 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي العراق

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العرب اليوم - إصابة 10 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي العراق

انفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي العراق
بغداد - العرب اليوم

أفادت مصادر في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن سيارة مفخخة انفجرت في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني الحكومة في بيان صحفي، إن "عجلة مفخخة َ نوع "(بيك آب) مركونة في شارع الأطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار، انفجرت وتسببت بإصابة 10 مدنيين بجروح".

 

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إصابة 10 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي العراق إصابة 10 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي العراق



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