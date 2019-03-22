رئيس البرلمان اللبناني دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه بـ بومبيو
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رئيس البرلمان اللبناني دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه بـ بومبيو

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العرب اليوم - رئيس البرلمان اللبناني دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه بـ بومبيو

البرلمان اللبناني
بيروت - العرب اليوم

 رئيس البرلمان اللبناني دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه بـ بومبيو
 

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رئيس البرلمان اللبناني دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه بـ بومبيو رئيس البرلمان اللبناني دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه بـ بومبيو



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رئيس البرلمان اللبناني دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه بـ بومبيو رئيس البرلمان اللبناني دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه بـ بومبيو



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كيم كارداشيان أنيقة أثناء وجودها مع كورتني في كالاباساس

واشنطن ـ رولا عيسى

تتعجّب دائما نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من البرد في جنوب كاليفورنيا المشمسة، حتى رأت "تساقط الثلوج بعينها في كالاباساس" حيث ظهرت مع شقيقتها كورتني، بإطلالة مثيرة كعادتها، وارتدت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 38 عامًا، أزياء باللون الأبيض بينما كانت في الخارج مع أختها الكبرى كورتني كارداشيان في كالاباساس الأربعاء. أبرزت كيم منحنيات جسدها الشهيرة من خلال سروال ضيق ولامع باللون الأبيض، والذي نسقته مع سترة قصيرة وزوج من الأحذية بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم، بينما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها، وظهرت كورتني البالغة من العمر 39 عاما بإطلالة تنضح بجاذبية مثيرة حيث ارتدت بلوزة سوداء وبنطلون جينز رائعا. أقرأ ايضًا:   كيم كارداشيان تكشف عن خزانة ملابسها عبر "إنستغرام" وربطت كورتني الدنيم العالي مخصر بإحكام من خلال حزام عريض باللون الأسود لإحداث

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