جيش الاحتلال يعلن العثور على نفق ثالث بين لبنان وإسرائيل

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور على نفق آخر هو الثالث على الحدود بين إسرائيل ولبنان، لافتا إلى أنه قام بتفخيخه وأنه لا يشكل أي تهديد على أمن إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان له اليوم الثلاثاء، "كشفت قوات جيش الدفاع مسارا لنفق إرهابي هجومي آخر امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل حيث يتواجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدا".

​وذكر المتحدث أنه "تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر. يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق".

وأضاف "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".

نقلًا عن سبوتنيك