نبيه بري يعلن أن الحكومة العتيدة في لبنان قد تبصر النور في غضون 4-5 أيام إذا بقيت الأجواء إيجابية

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، أن "الحكومة العتيدة في لبنان قد ترى النور في غضون الأيام القليلة القادمة، إذا ظلت الأجواء إيجابية".

يتبع..