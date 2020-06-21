البرازيل تتخطى عتبة الـ50 ألف وفاة بكورونا

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت عتبة الـ50 ألفا، أي ثاني أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.