سويسرا تحظر توريد أسلحتها إلى أوكرانيا

أكدت صحيفة 20 Minuten أن سويسرا رفضت أن تعطي إسبانيا الموافقة على تزويد أوكرانيا بأسلحتها.

وقالت الصحيفة: "أرادت إسبانيا دعم أوكرانيا بتزويدها بالمعدات العسكرية، لكن هذا يتطلب موافقة الدولة المصنعة وهي سويسرا التي لم تعطها هذه الموافقة".

وأشارت إلى أن سويسرا تنتهج مبدأ الحياد العسكري.

من ناحيتها، قالت وزارة الاقتصاد السويسرية إنها لم تتلق أي طلبات رسمية من إسبانيا.

ومنذ أن بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في "الناتو" توريد أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى نظام كييف. وأكدت موسكو مرارا أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة.