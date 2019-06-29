

الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم يؤكد أن الوفد الأمني المصري أخبرنا أنه سيزور غزة هذا الأسبوع لبحث ملف تثبيت التهدئة والتفاهمات مع الاحتلال وكسر الحصار عن غزة