لافروف وبلينكن يناقشان نتائج الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا نتائج الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة وكذلك اجتماعات روسيا – الناتو.