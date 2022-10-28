الجيش الروسي يصد هجمات على عدد من المحاور ويقضي على أكثر من 400 مسلح من القوات الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 وتدمير قذائف من طراز "HIMARS" و"Uragan"، و3 مسيرات، وصد هجمات على عدة محاور، والقضاء على أكثر من 400 عسكري أوكراني.