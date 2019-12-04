اشتباكات بين حرس السراج ومجموعة مسلحة من مصراتة

أفادت مصادر- منذ قليل- لموقع قناة "العربية اليوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات بين حرس رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج ومجموعة مسلحة من مصراتة.

وقالت المصادر أن المجموعة المسلحة تحاصر مبنى الرئاسة بطريق السكة في طرابلس بعد محاولة خروج السراج وأعضاء حكومته من المبنى.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن هناك مساع عربية جادة مع الشركاء الدوليين لسحب الإعتراف عن حكومة ممثل تركيا في ليبيا فايز السراج الذي يريد بيع مقدرات الشعب الليبي وسواحل ليبيا لتركيا الدولة التوسعية، بعد أن وقع على مذكرتي تفاهم خاصتين بترسيم الحدود البحرية مع تركيا والتعاون الأمني.

من جانبها أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان لها عن أنها تابعت ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية".

واعتبرت القيادة العامة أن "هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج، عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار".