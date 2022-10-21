انفجاران في ميناء الضبة في اليمن

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن هجوما بطائرتين مسيرتين استهدف ميناء الضبة النفطي شرق مدينة المكلا في حضرموت وأضافت أن ذلك الاستهداف تزامن مع وصول باخرة إلى الميناء لتحميل مليوني برميل من النفط الخام.