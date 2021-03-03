إحباط تفجير قنبلة في العاصمة الجزائرية وتوقيف 3 متهمين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن "تفكيك شبكة لدعم الإرهاب في تيبازة تتكون من 3 أشخاص تم توقيفهم"، مشيرة إلى أن أعضاء الشبكة كانوا على صلة بإرهابيين ناشطين بجبال تيبازة.وأضافت وزارة الدفاع أن التحقيقات بينت أن أحد الموقوفين نقل قنبلة تقليدية الصنع إلى ضواحي العاصمة (منطقة الكاليتوس)، ضمن مخطط لعملية إرهابية. وأكدت الوزارة أنه تم تفكيك القنبلة عن طريق وحدة مختصة يوم الثلاثاء.