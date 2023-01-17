مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الخليل

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على مدخل النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار، اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول وتقديم العلاجات للشاب الذي أعلن عن مقتله في المكان.

وادعت مصادر إسرائيلية، أن الشاب أطلق النار على عناصر القوات الإسرائيلية خلال قيامها بفحص المركبات على حاجز عسكري في مدخل بلدة حلحول.