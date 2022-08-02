القوات الأميركية تُطلق منطاداً تجسسياً في أجواء الحسكة السورية

أفادت مصادرنا بأن القوات الأمريكية أطلقت منطادا حراريا بأجواء ريف الحسكة لتنفيذ أعمال تجسسية لتأمين قواعدها والأرتال العسكرية التي تستخدمها لتعزيز تلك القواعد وسرقة الثروات السورية ونقلعن مصادر محلية من ريف اليعربية قولها إن "قوات الاحتلال الأمريكي أطلقت منطادا حراريا على مسار دائري انطلاقا من منطقة خراب الجير التي تضم قاعدة للاحتلال، وتمت مشاهدته يسير بشكل دائري من جهة الشمال للغرب، واتجه بعدها جنوبا عائدا للمطار العسكري في خراب الجير مرة أخرى".