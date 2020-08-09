الجيش اللبناني يقول إن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من انفجار مرفأ بيروت حيث ذكرت قناة "الجديد" أن قيادة الجيش اللبناني قالت اليوم الأحد إن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.وقالت وزارة الصحة أمس السبت إن 21 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون بوقت سابق اليوم إن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت، مشيرا من جهة أخرى إلى أن القضاء يجب أن يكون سريعا من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء في حادث المرفأ.