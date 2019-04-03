طائرة استطلاع تطلق صاروخًا شرق غزة

أطلقت طائرة استطلاع اسرائيلية، ظهر يوم الاربعاء، صاروخا صوب مجموعة من المواطنين شرق حي الزيتون شرق غزة.

وأكد شهود عيان ان الصاروخ سقط قرب الشبان دون الاعلان عن وقوع اصابات.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت امس تلك المناطق 3 مرات.

وزعم جيش الاحتلال استهداف مطلقي البالونات الحارقة نحو مستوطنات غزة.