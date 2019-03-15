قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ناشط مقدسي من العيسوية
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ناشط مقدسي من العيسوية

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العرب اليوم - قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ناشط مقدسي من العيسوية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة - العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ناشط مقدسي من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة وتبعد حارس المسجد الأقصى عن الأقصى لمدة خمسة أيام.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط المقدسي محمد أبو حمص بعد دهم منزله ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، واقتادته الى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه.

من جهة ثانية، أفرجت سلطات الاحتلال، الليلة الماضية، عن حارس المسجد الأقصى المبارك سامر القباني بشرط الإبعاد عن مركز عمله في الأقصى لمدة خمسة أيام.

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قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ناشط مقدسي من العيسوية قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ناشط مقدسي من العيسوية



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قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ناشط مقدسي من العيسوية قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ناشط مقدسي من العيسوية



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