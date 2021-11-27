مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قراراً قضى بإعفاء مدير قوات الشرطة، الفريق أول خالد مهدي إبراهيم ونائبه الفريق الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.

وقرر حمدوك تعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائبا له ومفتشاً عاماً للشرطة.