مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما
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مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما

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العرب اليوم - مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
الخرطوم- العرب اليوم

 أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قراراً قضى بإعفاء مدير قوات الشرطة، الفريق أول خالد مهدي إبراهيم ونائبه الفريق الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.

وقرر حمدوك تعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائبا له ومفتشاً عاماً للشرطة.

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المصدر :

saba net

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مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما



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