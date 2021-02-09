الخارجية الفرنسية تدين محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار ونجدد التزامنا بأمن الأراضي السعودية
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الخارجية الفرنسية تدين محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار ونجدد التزامنا بأمن الأراضي السعودية

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العرب اليوم - الخارجية الفرنسية تدين محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار ونجدد التزامنا بأمن الأراضي السعودية

الخارجية الفرنسية
باريس _ العرب اليوم

الخارجية الفرنسية تدين محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار ونجدد التزامنا بأمن الأراضي السعودية

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arabstoday
المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

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الخارجية الفرنسية تدين محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار ونجدد التزامنا بأمن الأراضي السعودية الخارجية الفرنسية تدين محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار ونجدد التزامنا بأمن الأراضي السعودية



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