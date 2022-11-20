الرئيس المصري يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبيةً لدعوة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.