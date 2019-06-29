السلطات الإسبانية تعتقل ضابطاً في القوات الجوية البرازيلية

اعتقلت السلطات الإسبانية ضابطاً في القوات الجوية البرازيلية ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى قمة العشرين في أوساكا اليابانية وبحوزته *39 كيلوغراما من الكوكايين.