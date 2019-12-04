بعد موافقة الحكومة قانون لإعفاء الممول من غرامة 30 تأخير عن الضريبة غير المسددة
آخر تحديث GMT16:00:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

بعد موافقة الحكومة قانون لإعفاء الممول من غرامة 30% تأخير عن الضريبة غير المسددة

العرب اليوم -

العرب اليوم - بعد موافقة الحكومة قانون لإعفاء الممول من غرامة 30% تأخير عن الضريبة غير المسددة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
القاهرة - العرب اليوم

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصًا من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

ونصت الفقرة الثالنية من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على أن " يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

ومن جانبه أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بشأن إنشاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت في صالح الممول والدولة.

وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون هي إعفاء الممول من أداء ۳۰ ٪ من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، لافتًا إلى أنها تعتبر بمثابة تحفيز شريحة كبيرة من الممولين لتقديم الضرائب للدولة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن من أهم الإيجابيات أيضا التي لحقت بالقانون هي تيسرات رد الضريبية لأصحاب المهن الحرة مثل المحاسبين والفنانين والمحامين وغيرهم، حيث انهم كانوا في السابق يقدموا الضريبة للدوله كل شهر، ولكن الان اصبحوا يقدموها أربع مرات في العام فقط.

وكان قد كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإحالتهما إلى مجلس الوزراء، موضحا أن الوزارة تتطلع لإقراره من مجلس النواب قبل نهاية ديسمبر ٢٠١٩، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذي يؤدي لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وقال في تصريحات له ، إن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على إقرار للمصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.

وأضاف أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إعفاء الممول من أداء ۳۰ ٪ من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وأوضح أن تعديل المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتي جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل، وتلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذي أجرته المصلحة على الإقرار المقدم منه.

وأشار إلى أن تعديل المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء ٣٠٪ من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يراعى تقرير حكم انتقالي يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط.

قال إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحًا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد ٦٥٪ من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أنه كان من قبل يتم تقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة كل شهر، وعندما أصبح وزيرًا للمالية جعله كل عام؛ تيسيرًا على أصحاب المهن الحرة التى يمكن أن تخضع أعمالهم للضريبة على فترات متقطعة مثل: الفنانين، والمحاسبين، والمحامين، والاستشاريين وغيرهم، وظل الوضع علي ذلك لمدة عام، ولكن تلاحظ انخفاض عدد الإقرارات الضريبية المقدمة شهريًا، وزيادة عمليات التهرب الضريبي، مما اضطره للعدول عن هذا الإجراء، وأن يكون تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة أربع مرات في السنة؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بعد موافقة الحكومة قانون لإعفاء الممول من غرامة 30 تأخير عن الضريبة غير المسددة بعد موافقة الحكومة قانون لإعفاء الممول من غرامة 30 تأخير عن الضريبة غير المسددة



أخبار ذات صلة

GMT 15:02 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

إحباط محاولة سرقة خط أنابيب بترول بعزبة سالم فى البحيرة
العرب اليوم - إحباط محاولة سرقة خط أنابيب بترول بعزبة سالم فى البحيرة

GMT 15:01 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

وافق على تمرير خطة البلطيق أمين حلف الناتو يعلن استسلام أردوغان لأوروبا
العرب اليوم - وافق على تمرير خطة البلطيق أمين حلف الناتو يعلن استسلام أردوغان لأوروبا

GMT 14:57 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

بعد نميمة زعماء الناتو ترامب رئيس وزراء كندا بوجهين
العرب اليوم - بعد نميمة زعماء الناتو ترامب رئيس وزراء كندا بوجهين

GMT 14:56 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

بعد مشادة مع ترودو ترامب يقاطع قمة الناتو ويغادر لندن غاضبا من سخرية زعماء الحلف
العرب اليوم - بعد مشادة مع ترودو ترامب يقاطع قمة الناتو ويغادر لندن غاضبا من سخرية زعماء الحلف

GMT 14:53 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

فايز السراج داخله مسلحون يحاصرون مقر رئاسة حكومة الوفاق الليبية
العرب اليوم - فايز السراج داخله مسلحون يحاصرون مقر رئاسة حكومة الوفاق الليبية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اكتظت السجادة الحمراء بعارضات الموضة

أقبح إطلالات حفل جوائز الأزياء أبرزها روب ريهانا

لندن ـ ماريا طبراني

أقيم ليلة الاثنين حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية في قاعة ألبرت الملكية التاريخية في لندن، وذلك بالشراكة مع علامة "سواروفسكي". وتُعتبر هذه السّهرة من أضخم ليالي السنة المتعلقة بالموضة، فسجّادتها الحمراء تكتظّ بعارضات الأزياء، وأيقونات الموضة والمصممين العالميين، كلّ يبرز ما لديه على طريقته الخاصة. وعلى الرّغم من وجود فريق أزياء وستايلينغ كامل لمعظم النجوم العالميين، إلّا أنهم قد يخفقوا في إطلالاتهم في مثل هذه المُناسبات الضّخمة، حيث أنهم يضيفون عناصر لفت انتباه في إطلالاتهم مبالغًا بها، فتحوّل زيّهم من راق وجميل إلى قبيح وغريب. وفي السطور التالية، جمع لك عزيزتي القارئة موقع فوشيا أبرز إطلالات السجادة الحمراء القبيحة التي تواجدت في حفل توزيع جوائز الموضة الأزياء البريطانية British Fashion Awards 2019: ريهانا على الرّغم م...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:47 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

أبرز صيحات البليزر بأسبوع الموضة في نيويورك
العرب اليوم - أبرز صيحات البليزر بأسبوع الموضة في نيويورك

GMT 04:21 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

أبرز 10 أماكن ترفيهية في هامبورغ المانيا قبل زيارتها
العرب اليوم - أبرز 10 أماكن ترفيهية في هامبورغ المانيا قبل زيارتها

GMT 01:01 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

نصائح وخطوات تساعدك على ترتيب المستودع في بيتك
العرب اليوم - نصائح وخطوات تساعدك على ترتيب المستودع في بيتك

GMT 08:31 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

حكم أميركي بالسجن 40 عامًا على "بن لادن" لبنان لعمله لصالح "حزب الله"
العرب اليوم - حكم أميركي بالسجن 40 عامًا على "بن لادن" لبنان لعمله لصالح "حزب الله"

GMT 08:26 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

إدارة "تن" تعلن إغلاق القناة وتستعد للكشف عن الأسباب في اجتماع الأربعاء
العرب اليوم - إدارة "تن" تعلن إغلاق القناة وتستعد للكشف عن الأسباب في اجتماع الأربعاء

GMT 03:24 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

بيلا حديد تعترف بصراعها الصعب مع الاكتئاب والضغوط
العرب اليوم - بيلا حديد تعترف بصراعها الصعب مع الاكتئاب والضغوط

GMT 02:43 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

تطبيقات مهمة في السفر للتغلّب على المشاكل المحتملة
العرب اليوم - تطبيقات مهمة في السفر للتغلّب على المشاكل المحتملة

GMT 02:34 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على آخر موضة كنب المجالس في صالات الاستقبال
العرب اليوم - تعرفي على آخر موضة كنب المجالس في صالات الاستقبال

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:18 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية
العرب اليوم - تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية

GMT 09:48 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

ترتاح من معاكسات شخصية ومهنية وسيلقى عملك نجاحًا كبيرًا
العرب اليوم - ترتاح من معاكسات شخصية ومهنية وسيلقى عملك نجاحًا كبيرًا

GMT 12:34 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تفرض عليك الكواكب شروطًا تعجيزية وتمر ببعض المصاعب
العرب اليوم - تفرض عليك الكواكب شروطًا تعجيزية وتمر ببعض المصاعب

GMT 00:27 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أعراض مرض "الوسواس القهري"
العرب اليوم - تعرف على أعراض مرض "الوسواس القهري"

GMT 02:10 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

الصحة الفلسطينية تحمل إسرائيل أي أذى يلحق بالمرضى نتيجة فصل الكهرباء
العرب اليوم - الصحة الفلسطينية تحمل إسرائيل أي أذى يلحق بالمرضى نتيجة فصل الكهرباء

GMT 13:34 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 15:27 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر
العرب اليوم - استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 09:20 2016 الأربعاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

"جوارب الطيران" تدعم الشفاء من تورم القدمين الناتجة عن ضعف الدورة الدموية
العرب اليوم - "جوارب الطيران" تدعم الشفاء من تورم القدمين الناتجة عن ضعف الدورة الدموية

GMT 20:32 2019 السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر

بدء عرض حكاية "ما تيجي يا مليجي"في "نصيبي وقسمتك 3" على "أون اي"
العرب اليوم - بدء عرض حكاية "ما تيجي يا مليجي"في "نصيبي وقسمتك 3" على "أون اي"

GMT 19:35 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

هذا ما أراده سلطان
العرب اليوم - هذا ما أراده سلطان

GMT 00:22 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت إلى نحو 3.037 مليار قدم مكعب
العرب اليوم - مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت إلى نحو 3.037 مليار قدم مكعب

GMT 01:47 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس

الأكسسوارات الشفافة أحدث موضة لخريف 2018
العرب اليوم - الأكسسوارات الشفافة أحدث موضة لخريف 2018

GMT 03:14 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

"الهواء السام" يقتل 7 ملايين شخص سنويًّا ويضرّ بالمليارات مِن البشر
العرب اليوم - "الهواء السام" يقتل 7 ملايين شخص سنويًّا ويضرّ بالمليارات مِن البشر

GMT 05:04 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

"فوكسهول غرانلاند X" سيارة فرنسية تعتني بالتفاصيل
العرب اليوم - "فوكسهول غرانلاند X" سيارة فرنسية تعتني بالتفاصيل

GMT 11:59 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

حلاوة روح السبكي..والذين معه
العرب اليوم - حلاوة روح السبكي..والذين معه

GMT 16:29 2013 الجمعة ,27 كانون الأول / ديسمبر

استحمام الطفل في فصل الشتاء مهم جدًا
العرب اليوم - استحمام الطفل في فصل الشتاء مهم جدًا

GMT 04:15 2017 الإثنين ,03 تموز / يوليو

تعيين اللواء محمد قايدي مديرًا للأمن في الجيش الجزائري
العرب اليوم - تعيين اللواء محمد قايدي مديرًا للأمن في الجيش الجزائري
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab