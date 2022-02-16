مقتل 10 وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي في السودان
آخر تحديث GMT14:54:56
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل 10 وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي في السودان

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل 10 وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي في السودان

مقتل 10 وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي في السودان
الخرطوم - العرب اليوم

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وجرح العشرات خلال حادث سير في منطقة بارا في ولاية في شمال كردفان في السودان .  وقال بيان صادر عن الشرطة السودانية إن الحادث نتج عن اصطدام حافلتين نتيجة السرعة الزائدة، مشيرة إلى أن إحدى الحافلتين انقلبت مما أدى الى وفاة عشرة أشخاص وجرح العشرات.  وعادة ما تشهد طرق المرور السريع حوادث سير مروعة في ظل رداءة الطرق والإهمال من السائقين والتخطي الخاطئ، وفقاً لما تقوله إدارة المرور.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل 10 وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي في السودان مقتل 10 وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي في السودان



أخبار ذات صلة

GMT 14:52 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

أوكرانيا تُعلن تلقيها أكثر من ألفين طن من الأسلحة والعتاد من الغرب
العرب اليوم - أوكرانيا تُعلن تلقيها أكثر من ألفين طن من الأسلحة والعتاد من الغرب

GMT 14:46 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

نصرالله يعلن لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا بتصنيع المسيّرات
العرب اليوم - نصرالله يعلن لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا بتصنيع المسيّرات

GMT 14:41 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

وزيرا الدفاع والداخلية الكويتي قدما استقالتيهما لرئيس الوزراء
العرب اليوم - وزيرا الدفاع والداخلية الكويتي قدما استقالتيهما لرئيس الوزراء

GMT 14:30 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

أمين عام اتحاد الشغل في تونس يُصرح الحديث عن خلافات داخل الاتحاد زوبعة في فنجان
العرب اليوم - أمين عام اتحاد الشغل في تونس يُصرح الحديث عن خلافات داخل الاتحاد زوبعة في فنجان

GMT 14:18 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

التحالف العربي بقيادة السعودية يُعلن تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة في 24 ساعة
العرب اليوم - التحالف العربي بقيادة السعودية يُعلن تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة في 24 ساعة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:26 2022 الثلاثاء ,15 شباط / فبراير

النجمات العربیات بإطلالات مونوكروم أنيقة
العرب اليوم - النجمات العربیات بإطلالات مونوكروم أنيقة

GMT 15:52 2022 الإثنين ,14 شباط / فبراير

أفضل 5 وجهات للسفر في أوروبا وأكثرها أمانًا خلال 2022
العرب اليوم - أفضل 5 وجهات للسفر في أوروبا وأكثرها أمانًا خلال 2022

GMT 14:22 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

أفكار لتزيين المنزل خلال فصل الربيع
العرب اليوم - أفكار لتزيين المنزل خلال فصل الربيع

GMT 08:20 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

غروندبرغ يحذر من خطورة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية
العرب اليوم - غروندبرغ يحذر من خطورة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية

GMT 06:29 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

سجن خمسة صحافيين أتراك بسبب تغطيتهم للأحداث في ليبيا
العرب اليوم - سجن خمسة صحافيين أتراك بسبب تغطيتهم للأحداث في ليبيا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 07:32 2019 الأربعاء ,10 إبريل / نيسان

مواليد الحمل أفضل أصدقاء لـ3 أبراج
العرب اليوم - مواليد الحمل أفضل أصدقاء لـ3 أبراج

GMT 03:58 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
العرب اليوم - تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء

GMT 03:48 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

"واتسآب" يستعد لإطلاق ميزة جديدة تساعد في نقل المعلومات عند تغيير الهاتف الذكي
العرب اليوم - "واتسآب" يستعد لإطلاق ميزة جديدة تساعد في نقل المعلومات عند تغيير الهاتف الذكي

GMT 18:19 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

بيروت - جاكلين عقيقي
العرب اليوم - بيروت - جاكلين عقيقي

GMT 14:43 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

قصة زوجة النبي أيوب عليه السلام من وحي القرآن الكريم
العرب اليوم - قصة زوجة النبي أيوب عليه السلام من وحي القرآن الكريم

GMT 11:15 2015 الجمعة ,27 آذار/ مارس

تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل
العرب اليوم - تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل

GMT 15:21 2015 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

فتاة اعتادت إخفاء وحمة على وجوهها تقرر الخروج دون مكياج
العرب اليوم - فتاة اعتادت إخفاء وحمة على وجوهها تقرر الخروج دون مكياج

GMT 20:06 2020 السبت ,21 آذار/ مارس

دبلوماسي صيني يعلن توافر لقاح كورونا في أيلول / سبتمبر
العرب اليوم - دبلوماسي صيني يعلن توافر لقاح كورونا في أيلول / سبتمبر

GMT 22:23 2019 السبت ,20 إبريل / نيسان

الجابر يكشف عن أسباب تراجع نتائج "الهلال"
العرب اليوم - الجابر يكشف عن أسباب تراجع نتائج "الهلال"

GMT 13:06 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

إيمي سالم تشن هجوم حاد على الفنانة غادة عبد الرازق
العرب اليوم - إيمي سالم تشن هجوم حاد على الفنانة غادة عبد الرازق

GMT 15:15 2018 السبت ,24 آذار/ مارس

​سيّدة تُمارس الرذيلة مع عشيقها بجوار زوجها في المنيا
العرب اليوم - ​سيّدة تُمارس الرذيلة مع عشيقها بجوار زوجها في المنيا

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab