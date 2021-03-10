ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع وزير الخارجية الروسي ويستعرضان العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة، أن ولي العهد السعودي، بحث مع لافروف عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.