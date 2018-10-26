تجددت ظهر اليوم الجمعة الاشتباكات النارية بين العناصر المسلحة لحركتي فتح وأنصار الله داخل مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار بين الحركتين.