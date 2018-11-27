ولي العهد السعودي يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي

غادر القاهرة، اليوم /الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بعد زيارة لمصر في إطار جولة عربية شملت الإمارات والبحرين قبل مشاركته في قمة العشرين التي تعقد بالأرجنتين يومي الجمعة والسبت القادمين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى في وقت سابق اليوم بولي العهد السعودي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية وأن أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.