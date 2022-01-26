توقيف شخصين في مانشستر في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في تكساس

ألقي القبض، اليوم الأربعاء، على رجلين في مدينة مانشستر البريطانية في إطار التحقيق بعملية احتجاز الرهائن في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان: "كجزء من التحقيق المحلي، تم إلقاء القبض على رجلين هذا الصباح في مانشستر. وما زالا رهن الاحتجاز للاستجواب" وقالت الشرطة، إن رجلين اعتقلا الأسبوع الماضي في مدينتي برمنغهام ومانشستر واحتجزا للاستجواب في الإطار نفسه.