الشرطة السودانية تطلق قنابل للغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم

أفاد مراسلنا بأن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا اليوم الأحد وسط العاصمة الخرطوم استمرارا للحركة الاحتجاجية ضد سلطة العسكريين وذكر مراسلنا أن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع علي متظاهرين في محيط القصر الجمهوري ضمن مظاهره دعت لها لجان المقاومة في الخرطوم خارج الجدول لشهر فبراير.