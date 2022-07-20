أعرب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عن عدم موافقته على تصريحات البيت الأبيض بشأن العزلة المتزايدة لروسيا. وفي وقت سابق، اعتبر البيت الأبيض أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران، ترتبط بالعزلة المتزايدة لروسيا، فضلا عن مزاعم بأن البلاد تواجه صعوبات تقنية عسكرية في أوكرانيا وقال بيسكوف: "لا نوافق. هذا تقييم خاطئ من حيث الأساس".