وزير المالية العراقي علي علاوي يقدم استقالته إلى الكاظمي والأخير يوافق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن وزير المالية علي علاوي قدم استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وذكر مراسلنا، أن علاوي قدم استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم وأضاف، أن الكاظمي وافق على استقالة وزير المالية وأشار إلى أن معلومات أخرى من مصادر حكومية تفيد بوجود محاولات لدفع علاوي للعدول عن الاستقالة رغم موافقة الكاظمي عليها.