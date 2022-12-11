الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين في تعز

أفشلت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل لجماعة الحوثي شمالي مدينة تعز. وبحسب الفضائية اليمنية، تمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد من المقاومة الشعبية، من التصدي لمحاولة تسلل جماعة الحوثي في جبهة "الزنوج" شمال المدينة، بعد مواجهات استمرت أكثر من ساعتين وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الجماعة، مشيرة إلى أنه الهجوم يعتبر الثاني خلال أسبوع واحد.