الخارجية الفرنسية تدين إطلاق إيران لتجربة صاروخية تزامنا مع محادثات فيينا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة أن إطلاق إيران لصاروخ، بهدف إرسال ثلاثة شحنات بحثية إلى الفضاء، يعد "خرقاً لقواعد الأمم المتحدة".وأضافت أنه "من المؤسف أن يأتي ذلك، بينما تحرز المحادثات النووية بين طهران والقوى الدولية تقدماً".وكانت إيران أعلنت الخميس إطلاق صاروخ إلى الفضاء. ووفق المتحدث باسم دائرة منظمة الدفاعات الفضائية في وزارة الدفاع أحمد حسيني، فإن الصاروخ أرسل "ثلاث شحنات بحثية إلى الفضاء"، دون أن يحدد طبيعة هذه الشحنات.